Житель Симферопольского района хранил огнестрельное оружие и боеприпасы. Пошёл под суд

27 августа 2024 года Симферопольский районный суд Республики Крым приговорил жителя СПК «Родничок» с. Ключи Симферопольского района, 1954 года рождения, к 8 месяцам ограничения свободы с установлением ряда ограничений, за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Весной 2005 года гражданин Х., в ходе ремонтных кровельных работ домовладения обнаружил пригодные для стрельбы винтовку и пистолет, а также 84 патрона различного калибра, которые присвоил себе и незаконно хранил у себя по месту жительства до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции. При назначении наказания суд учёл конкретные обстоятельства совершения преступления, характер и степень его общественной опасности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также данные о личности подсудимого. Контролировать исполнение возложенных на осужденного обязанностей будет специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, — отмечают в пресс-службе суда.

Приговор вступает в законную силу по истечении 15 суток со дня его постановления, если он в указанный срок не был обжалован сторонами.

источник: пресс-служба Симферопольского районного суда Республики Крым

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