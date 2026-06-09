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Новости Республики

Житель Симферопольского района обманул знакомых на 5,8 млн рублей

Опубликовал: news-parser в Происшествия 11:07 09.06.2026

34-летний безработный житель Симферопольского района задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Как стало известно, мужчина брал у знакомых в долг под расписку крупные суммы якобы на развитие бизнеса с табачными изделиями, но тратил деньги на личные нужды и не возвращал. Общий ущерб четырём потерпевшим превысил 5,8 млн рублей.

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Первым обратился 32-летний симферополец, одолживший 300 тысяч рублей. В ходе расследования выявлено ещё три аналогичных эпизода. Задержанный признал вину и пояснил, что изначально не планировал возвращать деньги.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Обвиняемый находится под домашним арестом.

Источник: Московский комсомолец Крым

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