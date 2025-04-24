Житель Симферопольского района «разбил» наркоплантацию

На территории частного домовладения в хозяйственной постройке задержанного оперативники обнаружили и изъяли 20 кустов растений серо-зеленого цвета со специфическим запахом с признаками культивирования. Со слов злоумышленника, он выращивал растения до стадии созревания с целью дальнейшей реализации. Он систематически ухаживал за ними, поливал и создавал благоприятные условия для их произрастания с помощью специальных ламп и веществ для стимуляции роста. Эксперты установили, что исследуемое является растениями конопля (рода Cannabis), — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.