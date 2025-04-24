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Житель Симферопольского района "разбил" наркоплантацию
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

Житель Симферопольского района «разбил» наркоплантацию

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:00 24.04.2025

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Симферопольскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность 43-летнего местного жителя, планировавшего сбыть партию наркотического средства растительного происхождения собственного изготовления.

На территории частного домовладения в хозяйственной постройке задержанного оперативники обнаружили и изъяли 20 кустов растений серо-зеленого цвета со специфическим запахом с признаками культивирования. Со слов злоумышленника, он выращивал растения до стадии созревания с целью дальнейшей реализации. Он систематически ухаживал за ними, поливал и создавал благоприятные условия для их произрастания с помощью специальных ламп и веществ для стимуляции роста. Эксперты установили, что исследуемое является растениями конопля (рода Cannabis), — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Отделением дознания ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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