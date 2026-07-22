Житель Симферопольского района убил свою мать

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 31-летнего жителя села Трудовое Симферопольского района. Он признан виновным в совершении убийства своей матери с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Симферопольскому району и судом установлено, что 30 января текущего года мужчина, находясь в квартире дома по улице Шоссейная, в ходе ссоры со своей 70-летней матерью нанес ей множественные ножевые ранения в область головы и тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, выпрыгнув в окно третьего этажа, но был задержан сотрудниками полиции.

Свою вину в совершенном убийстве фигурант признал, — сообщили в пресс-службе ведомства.