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Житель Симферопольского района признан виновным в совершении убийства своей матери
Фото: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Житель Симферопольского района убил свою мать

Опубликовал: news-parser в Происшествия 18:12 22.07.2026

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 31-летнего жителя села Трудовое Симферопольского района. Он признан виновным в совершении убийства своей матери с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Симферопольскому району и судом установлено, что 30 января текущего года мужчина, находясь в квартире дома по улице Шоссейная, в ходе ссоры со своей 70-летней матерью нанес ей множественные ножевые ранения в область головы и тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, выпрыгнув в окно третьего этажа, но был задержан сотрудниками полиции.

Свою вину в совершенном убийстве фигурант признал, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год.

Узнайте больше:  В Симферопольском районе местный житель пытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции

источник: Следственный комитет Крыма и Севастополя

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