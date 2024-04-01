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Житель Симферополя и его мать обвиняются в организации заказного убийства  

Житель Симферополя и его мать обвиняются в организации заказного убийства  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:22 01.04.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по результатам совместных мероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Симферополя и его 69-летней матери. Органами следствия им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц группой лиц по предварительному сговору по найму (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что в начале марта житель Симферополя вместе с матерью запланировал совершить убийство своей бывшей жены и бывшего тестя, чтобы после развода не делить часть совместного имущества. Для реализации преступного плана мужчина обратился к знакомому с просьбой за 2,5 миллиона рублей найти исполнителя. Посреднику была передана информация о маршрутах передвижения и образе жизни будущих жертв.

27 марта на улице 60 лет Октября Симферополя заказчик встретился с «исполнителем», который предъявил ему на мобильном телефоне фотографии убийства, которое на самом деле было инсценировано, после чего противоправная деятельность жителя Симферополя была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Злоумышленник попытался скрыться на автомобиле, однако в результате погони был задержан оперативниками на пороге симферопольского управления МВД. Мужчина не так давно освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за мошенничество, а потому решил, что за ним гонятся старые знакомые из криминального прошлого, — рассказали в Следкоме.

По ходатайству следователя мать и сын судом заключены под стражу. С обвиняемыми проведены все необходимые неотложные следственные действия. Продолжается работа по сбору и закреплению доказательственной базы.

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