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Житель Симферополя, находящийся в розыске, заочно предстанет перед судом по обвинению в похищении человека в 2015 году
Фото: Следком

Житель Симферополя, находящийся в розыске, заочно предстанет перед судом. Обвиняется в похищении человека

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:10 30.10.2024

Преступление было совершено в 2015 году.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Симферополя. Он обвиняется в похищении человека с угрозой применения насилия, опасного для здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия (п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Следственным отделом по Железнодорожному району установлено, что в сентябре 2015 года мужчина, желая отомстить родственнику бывшей супруги за препятствие к общению с общими детьми, в ночное время прибыл по месту его жительства на ул. Станционная. Применяя насилие и угрожая ножом, фигурант на автомобиле переместил потерпевшего со связанными руками в нежилое строение, откуда к утру ему удалось сбежать, — сообщили в Следкоме.

В рамках системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями и следователями-криминалистами управления криминалистики вместе с коллегами из органов МВД детально установлены все обстоятельства похищения, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение.

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Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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