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Житель Симферополя намеренно протаранил служебную машину правоохранителей
Фото: Следком

Житель Симферополя намеренно протаранил служебную машину правоохранителей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:49 20.04.2022

Житель Симферополя задержан за причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов при исполнении им служебных обязанностей. По информации Следственного комитета, в отношении 37-летнего жителя крымской столицы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ.

Днем 19 апреля текущего года на одной из центральных улиц Симферополя местный житель, зная, что в служебном автомобиле правоохранительных органов находится его брат в связи с проведением в отношении его оперативно-розыскных мероприятий, решил воспрепятствовать законной деятельности сотрудников силовой структуры.

Злоумышленник, находясь за рулем своего автомобиля «BMW Х5», остановился на проезжей части, перекрыв проезд служебному транспорту, высказал находившимся в нем сотрудникам угрозы применения насилия, а затем, вернувшись за руль, на скорости врезался машину правоохранительной структуры. В результате совершения преступления одному из оперативников было причинено повреждение в виде закрытой черепно-мозговой травмы, опасное для жизни и здоровья, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время злоумышленник задержан, допрошен в качестве подозреваемого, проведены все необходимые первоначальные следственные действия. Следствие готовится выйти в Киевский районный суд города Симферополя с ходатайством об избрании в отношении его меры пресечения.

Органы Следственного комитета России всегда оперативно и жестко реагируют на факты противоправных действий со стороны граждан, покушающихся на здоровье и жизнь сотрудников правоохранительных органов, которые с честью и достоинством несут службу по защите правопорядка, задержанию и изоляции опасных от общества элементов. В рамках следствия действиям фигуранта уголовного дела будет дана принципиальная правовая оценка, — подчеркнули в Следкоме.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

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