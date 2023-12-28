Житель Симферополя ответит в суде за подлость с эротическим уклоном

Вообще-то статья УК называется «нарушение неприкосновенности частной жизни», но подлость, она и есть подлость. Потому что мужчины женщинам не мстят… еще и подобным образом. И да, за всякое плохое деяние последует наказание. Так уж жизнь устроена. Может, житель Симферополя это понял (или поймет в суде)

Итак, молодой человек ответит за распространение фотографий интимного характера своей знакомой. Он обвиняется по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, в феврале текущего года обвиняемый в одной из социальных сетей на странице своей знакомой обнаружил скрытые от общего доступа ее фотографии интимного характера. Мужчина сохранил данные фотографии, а в дальнейшем распространил их для доступа неограниченного круга лиц в социальной сети на странице потерпевшей, — сообщили в прокуратуре.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Киевский районный суд г. Симферополя для рассмотрения по существу. Наказание? Спектр вполне широкий и «дидактический»: от крупного штрафа до 2 лет лишения свободы.