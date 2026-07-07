Житель Симферополя получил реальный срок за 158 граммов конопли

В Симферополе суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который был признан виновным в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта.
По материалам дела, в августе 2024 года мужчина обнаружил дикорастущий куст конопли. Он сорвал части растения, перенес их к себе домой и хранил для личного употребления до момента задержания.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли у него 158 граммов наркотического средства, что было подтверждено экспертизой.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденному наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Приговор в настоящее время не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
источник: КрымИНФОРМ
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