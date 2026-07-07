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Симферополец получил реальный срок за 158 граммов конопли
Медиaисточник: Прокуратура Республики Крым

Житель Симферополя получил реальный срок за 158 граммов конопли

Опубликовал: news-parser в Актуально 14:37 07.07.2026

В Симферополе суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который был признан виновным в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта.

По материалам дела, в августе 2024 года мужчина обнаружил дикорастущий куст конопли. Он сорвал части растения, перенес их к себе домой и хранил для личного употребления до момента задержания.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли у него 158 граммов наркотического средства, что было подтверждено экспертизой.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденному наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. 

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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источник: КрымИНФОРМ

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