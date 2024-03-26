Житель Симферополя предстанет перед судом за половые преступления против двух школьниц

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Симферополя. Он обвиняется в иных действиях сексуального характера с применением насилия и угрозы убийства в отношении двух несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста; их изнасиловании и ведении видеосъемки в целях изготовления порнографических материалов (п. «б» ч. 5 ст. 132, п. «б» ч. 5 ст. 131, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

Следственным отделом по Киевскому району установлено, что поздней ночью 27 июля 2023 года нетрезвый мужчина на улице Беспалова познакомился с двумя 13-летними школьницами и предложил им вместе провести время. Возле входа в общежитие злоумышленник напал сзади на одну из подруг, приставив ей к горлу ключ. Угрожая убийством, он совершил половые преступления против несовершеннолетних, снимая происходящее на свой мобильный телефон, — сообщили в Следкоме.

Подозреваемый был оперативно задержан правоохранительными органами и по ходатайству следователя заключен под стражу, где содержится по настоящее время.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. Также в ходе следствия дана оценка обстановке в семьях, где воспитывались школьницы. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.