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Житель Симферополя предстанет перед судом за половые преступления против двух школьниц
Фото: Следком

Житель Симферополя предстанет перед судом за половые преступления против двух школьниц

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:46 26.03.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Симферополя. Он обвиняется в иных действиях сексуального характера с применением насилия и угрозы убийства в отношении двух несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста; их изнасиловании и ведении видеосъемки в целях изготовления порнографических материалов (п. «б» ч. 5 ст. 132, п. «б» ч. 5 ст. 131, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

Следственным отделом по Киевскому району установлено, что поздней ночью 27 июля 2023 года нетрезвый мужчина на улице Беспалова познакомился с двумя 13-летними школьницами и предложил им вместе  провести время. Возле входа в общежитие злоумышленник напал сзади на одну из подруг, приставив ей к горлу ключ. Угрожая убийством, он совершил половые преступления против несовершеннолетних, снимая происходящее на свой мобильный телефон, — сообщили в Следкоме.

Подозреваемый был оперативно задержан правоохранительными органами и по ходатайству следователя заключен под стражу, где содержится по настоящее время.

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В настоящее время расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. Также в ходе следствия  дана оценка обстановке в семьях, где воспитывались школьницы.  Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

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Следственный комитет Крыма и Севастополя
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