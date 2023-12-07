Житель Советского района Республики Крым попался на приобретении и хранении взрывных устройств

Советским районным судом Республики Крым вынесен приговор в отношении жителя Советского района за приобретение, хранение взрывных устройств (ч.1 ст.222.1 УК РФ).

Как установлено судом, 27 апреля 2023 года примерно в 12 часов 00 минут, среди металлолома обнаружил два взрывных устройства, после чего предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения общественной безопасности, в нарушение Федерального закона №150 от 13.12.1996г. «Об оружии» и Постановления Правительства РФ №1314 от 15.10.1997г. «Об утверждении правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях», запрещающих оборот взрывных устройств на территории РФ для физических лиц незаконно приобрел их, после чего спрятал взрывные устройства в отверстие каменной стены, служащей ограждением территории домовладения, где стал их незаконно хранить до 20 сентября 2023 года включительно, — отмечают в пресс-службе суда.

21 сентября 2023г. сотрудниками полиции произведен осмотр внешней стороны каменного ограждения территории домовладения, в ходе которого из отверстия стены были изъяты два снаряда, которые являются взрывными устройствами: артиллерийским снарядом калибра 76 мм; артиллерийским осколочно-трассирующим снарядом калибра 37 мм.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Согласно характеру и степени общественной опасности совершенное преступление относится к категории тяжких преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, сознание неправомерности своего поведения, полное признание вины, совершение преступления впервые, инвалидность и состояние здоровья матери подсудимого, а также добровольное пожертвование.

Всесторонне изучив материалы дела, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного деяния, суд признал крымчанина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года со штрафом в размере 15 000 рублей. В соответствии со ст.73 УК РФ наказание назначено условно, с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление

Приговор в законную силу не вступил.