Житель Судака признан виновным в растлении школьников посредством социальных сетей

Собранные органами Следственным комитетом России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему жителю Судака. Он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, и распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних, в том числе – через Интернет (п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).

Белогорским межрайонным следственным отделом и судом установлено, что с мая 2019 по декабрь 2022 года в различных социальных сетях под вымышленными именами мужчина знакомился со школьниками, обменивался телефонами и далее продолжал переписку уже через мессенджеры. В ходе интернет-общения злоумышленник присылал несовершеннолетним фотографии непристойного содержания, а также понуждал детей отправлять ему их интимные фотографии. Потерпевшими от действий растлителя признаны 13 несовершеннолетних из различных регионов, — сообщили в Следкоме.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в преступлениях сексуального характера против детей и приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По отбытию наказания он также приговорен к ограничению свободы сроком на 1,5 года.