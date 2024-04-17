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Житель Ялты разозлился на соседа… и сжёг его  
Фото: Следком

Житель Ялты разозлился на соседа… и сжёг его  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:07 17.04.2024

44-летнему жителю Ялты предъявлено обвинение в совершении убийства соседа (ч.1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следственным отделом по городу Ялта установлено, что поздним вечером 12 апреля нетрезвому жителю Массандры, который шумно вел себя на территории своего домовладения, кто-то из соседей сделал замечание. Разъяренный мужчина решил отомстить, выбрав в жертву первого попавшегося человека, которым оказался 41–летний сосед по улице. Злоумышленник ворвался к мужчине в дачный строительный вагончик, избил его, облил помещение изнутри и верхнюю одежду хозяина горючей смесью и поджег. В результате потерпевший получил ожоги и телесные повреждения, не совместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

После совершенного преступления злоумышленник вернулся к себе домой, где вскоре был задержан сотрудниками полиции.

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Во время допроса под тяжестью предъявленных следователем доказательств фигурант свою вину признал, дав исчерпывающие показания в ходе проверки показаний на месте трагедии.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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