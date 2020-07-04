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Жителей ДНР и ЛНР, приезжающих в Крым, обещают в обсерваторы не отправлять, но только, если есть паспорт РФ
иллюстрация: pxhere.com/

Жителей ДНР и ЛНР, приезжающих в Крым, обещают в обсерваторы не отправлять, но только, если есть паспорт РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:19 04.07.2020

Обсервация при въезде в Республику Крым для крымчан и россиян, прибывших из-за рубежа, теперь не распространяется на жителей Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие изменения в указ главы региона о введении режима повышенно готовности опубликованы на официальном сайте крымского правительства.

Согласно изменениям, нахождение в обсерваторах обязательно для прибывших из других стран граждан, зарегистрированных в Республике Крым или имеющих в собственности жилье или апартаменты. За исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Донецкой народной республики и Луганской народной республики при наличии паспорта гражданина Российской Федерации, — цитирует детали документа РИА Новости Крым.

Таким образом, ДНР и ЛНР, жители которых имеют российский паспорт и изъявят желание приехать в Крым, приравниваются не к зарубежным странам, а к регионам России. Ранее глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявили, что не рассматривают возможность ужесточения ограничительных мер, несмотря на то, что в последние недели увеличилось и число случаев заболевания коронавирусом, и число взятых под медицинское наблюдение граждан.

Жителей ДНР и ЛНР, приезжающих в Крым, обещают в обсерваторы не отправлять, но только, если есть паспорт РФ

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