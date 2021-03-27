Жителей Феодосии опрашивают по выбору места установки стелы «Город воинской славы»

Вопрос о выборе места установки стелы «Город воинской славы» неоднократно поднимался в ходе совещаний и рабочих встреч, с участием общественности, ветеранов, руководства Феодосии.

В результате обсуждений были выбраны два проекта:

В Городском саду рядом с Башней Константина и мемориалом «Вечный огонь».

На проспекте Айвазовского у светомузыкального фонтана.

Реализация первого проекта, поддержанного Советом ветеранов, предусматривает необходимость сноса 12 деревьев и обязательное согласование с министерством культуры Республики Крым, так как территория находится в охранной зоне объектов культурного наследия. Проект установки стелы возле светомузыкального фонтана можно реализовать без масштабного сноса зеленых насаждений. В зону установки попадает одно дерево, — отметили в администрации Феодосии.

Жителей города приглашают принять участие в общественном опросе и выбрать один из двух предложенных вариантов: по ссылке.

Опрос проводится с 26 марта по 4 апреля, и его результаты будут учтены при принятии окончательного решения о выборе места установки стелы.