Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | Жителей Феодосии опрашивают по выбору места установки стелы «Город воинской славы»

crimeapress_news

реклама в крыму
Жителей Феодосии опрашивают по выбору места установки стелы «Город воинской славы»

Жителей Феодосии опрашивают по выбору места установки стелы «Город воинской славы»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 21:21 27.03.2021

Вопрос о выборе места установки стелы «Город воинской славы» неоднократно поднимался в ходе совещаний и рабочих встреч, с участием общественности, ветеранов, руководства Феодосии.

В результате обсуждений  были выбраны два проекта:

  • В  Городском саду рядом с Башней Константина и мемориалом «Вечный огонь».
  • На проспекте Айвазовского у светомузыкального фонтана.

Реализация первого проекта, поддержанного Советом ветеранов, предусматривает необходимость сноса 12 деревьев и обязательное согласование с министерством культуры Республики Крым, так как территория находится  в охранной зоне объектов культурного наследия. Проект  установки стелы возле светомузыкального фонтана можно реализовать без масштабного сноса зеленых насаждений. В зону установки попадает одно дерево, — отметили в администрации Феодосии.

Жителей города приглашают  принять участие в общественном опросе и выбрать один из двух предложенных вариантов:  по ссылке.

Опрос проводится с 26 марта по 4 апреля, и его результаты будут учтены при принятии окончательного решения о выборе места установки стелы.

Жителей Феодосии опрашивают по выбору места установки стелы «Город воинской славы»

Жителей Феодосии опрашивают по выбору места установки стелы «Город воинской славы»

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.