Жителей Крыма старшего возраста и пенсионеров приглашают пройти уроки финграмотности. Онлайн

Жители Крыма старшего возраста и пенсионеры могут принять бесплатное участие в онлайн-занятиях по финансовой грамотности. Проект PensionFG на территории регионов страны реализует Банк России. Вебинары ориентированы также на социальных работников Комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН). Лекции включают знакомство с современными финансовыми продуктами и услугами, основами управления личным бюджетом, формируют осознание финансовой ответственности за принимаемые решения и умения соизмерять финансовые риски.
Цель наших уроков — помочь людям свободнее ориентироваться в мире финансов, экономить свой бюджет, выбирать услуги, которые им действительно необходимы, и научиться защищать свои средства от мошенников, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирину Яблучанскую.
Лекции проходят в формате онлайн и доступны всем желающим. Подключиться к занятиям можно как индивидуально, так и на базе Комплексных центров социального обслуживания населения.
Для этого нужно зайти на сайт https://www.pensionfg.ru/, выбрать желаемую тему, дату и время вебинара, пройти регистрацию и принять участие. После просмотра — отправить организаторам заполненную форму отзыва, а в ответ получить сертификат участника. В режиме реального времени у участников есть возможность задавать вопросы экспертам Банка России, используя камеру и микрофон гаджета, с помощью которого подключились к занятию.
К онлайн-урокам в рамках проекта регулятора можно присоединиться до 19 декабря текущего года включительно.
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