Жителей Крыма старшего возраста и пенсионеров приглашают пройти уроки финграмотности. Онлайн

Жители Крыма старшего возраста и пенсионеры могут принять бесплатное участие в онлайн-занятиях по финансовой грамотности. Проект PensionFG на территории регионов страны реализует Банк России. Вебинары ориентированы также на социальных работников Комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН). Лекции включают знакомство с современными финансовыми продуктами и услугами, основами управления личным бюджетом, формируют осознание финансовой ответственности за принимаемые решения и умения соизмерять финансовые риски.

Цель наших уроков — помочь людям свободнее ориентироваться в мире финансов, экономить свой бюджет, выбирать услуги, которые им действительно необходимы, и научиться защищать свои средства от мошенников, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирину Яблучанскую.

Лекции проходят в формате онлайн и доступны всем желающим. Подключиться к занятиям можно как индивидуально, так и на базе Комплексных центров социального обслуживания населения.

Для этого нужно зайти на сайт https://www.pensionfg.ru/

К онлайн-урокам в рамках проекта регулятора можно присоединиться до 19 декабря текущего года включительно.