РБК: Центробанк выявил новый тип финансовых пирамид – «онлайн инвестиционные игры»

Центробанк выявил распространение нового типа финансовых пирамид в России в форме «онлайн инвестиционных игр». Об этом пишет РБК, со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха. Таких проектов немного, они составляют 8% от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года финансовых пирамид. Однако некоторые из них только начинают «раскручиваться».

И это, считают эксперты, большая проблема. Тем более, если учесть, что сегодня на просторах Всемирной сети Интернет уже действуют сотни, а то и тысячи порталов, так или иначе, но «кидающих на деньги» доверчивых россиян, жаждущих лёгкого заработка. Это и брокерские конторы, и онлайн-казино, и криптовалютные обменники.

Что делать, чтобы не попасться на удочку аферистов? Не гнаться за быстрыми деньгами — золотой совет, которому… увы… следуют немногие. Потому более практическая рекомендация: прежде чем пускаться в финансовые авантюры, стоит досконально разбираться с тем, с кем связываетесь. Эксперты ресурса InfoReviews.ru — честные проверки сайтов на мошенничество — помогут в этом. На портале собраны обзоры относительно компаний, действующих в сети Интернет и предлагающих заработок без особых «вложений, усилий, знаний» и т.д. Также представлены отзывы реальных людей, которые на «собственном кошельке» узнали, какими способами и методами онлайн-аферисты разводят на деньги.

Как работают игры-пирамиды

Подобные финансовые пирамиды «привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой», объяснил глава департамента Центробанка:

Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но, для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников.

Таким образом, принцип такой игры — это сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах.

Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас, — подчеркнул Лях, — такие проекты опасны, потому что здесь и младшее поколение, и дети могут пострадать.

Средства для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте различными способами, включая электронные платежные средства, криптовалюты.

Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу, — отметил глава департамента Банка России.

На волне интереса к цифровым активам, в первую очередь к NFT, то есть к невзаимозаменяемым криптографическим токенам, появляется огромное количество новых, в том числе игровых, платформ, которые Ценробанк расценивает как финансовые пирамиды, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Многие, хотя и далеко не все, действительно таковыми и являются, добавляет он.

По словам юриста, мошенники могут строить пирамиды на основе идей одной из первых онлайн-игр, использующих технологию NFT, — это CryptoKitties, созданная на основе криптовалюты Etherium. CryptoKitties — онлайн-игра, разработанная канадской студией Dapper Labs, в которой игроки приобретают виртуальных кошек, обладающих уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их. BBC сообщала, что средняя стоимость такой кошки составляет порядка 250 долларов, но может достигать и миллионов.

Всего за девять месяцев 2021 года Банк России выявил 424 финансовые пирамиды, из них 278 за третий квартал. Для сравнения, за первые три квартала прошлого года Центробанк зафиксировал работу 140 пирамид.

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