Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Жителей Раздольненского района Крыма напугал и удивил крупный смерч

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жителей Раздольненского района Крыма напугал и удивил крупный смерч

Жителей Раздольненского района Крыма напугал и удивил крупный смерч

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:02 20.06.2020

Видео крупного смерча в Раздольненском районе опубликовали очевидцы в Инстаграм на странице «Море Крыма».

View this post on Instagram

😱 СМЕРЧ В КРЫМУ СЕГОДНЯ Раздольненский район Когда-нибудь видели смерч своими глазами? ____ Ставьте хэштег #морекрыма под своими фотографиями Крыма и моря

A post shared by КРЫМ |СИМФЕРОПОЛЬ |СЕВАСТОПОЛЬ (@more.kryma) on

 

Жителей Раздольненского района Крыма напугал и удивил крупный смерч

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.