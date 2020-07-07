Жителей Севастополя призывают записываться к врачам через сервис «Виртуальная поликлиника»

В Севастополе готовится к запуску обновленный личный кабинет пациента «Виртуальная поликлиника».

Благодаря сервису севастопольцы смогут не только записаться к врачу, но и следить за своим здоровьем онлайн: вести дневник здоровья и отслеживать динамику изменения основных показателей, просматривать свои медицинские документы, — отмечают специалисты.

Гражданам, состоящим на диспансерном учете, будет доступна информация об их заболеваниях – дата постановки на учет, дата последнего и ближайшего посещения лечащего врача, назначенные мероприятия. Кроме того, врач сможет получать данные из дневника здоровья хронического больного, что позволит проводить более качественную оценку его состояния.

Вообще, врачи работают в «Медицинской информационной системе», но к ним из «Виртуальной поликлиники» будут приходить превышающие норму значения, с глюкометров, холтеров. И соответственно, если врач увидит превышающие порог значения, он может вызвать пациента на телемедицинскую консультацию, на приём. Портал пациента станет масштабным проектом, мы закладываем туда очень большой функционал, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора «Медицинского информационно-аналитического центра» Андрея Ефремова.

Важно в условиях пандемии COVID-19: на портале можно будет отслеживать симптомы и отправлять данные о своем состоянии врачу, приезжие граждане смогут передать информацию в штаб и получить напоминание о самоизоляции.

Мы предусмотрели возможность для находящихся на самоизоляции людей внести данные о самочувствии, которые после передадутся в медицинскую организацию, их сможет посмотреть врач. Также можно посмотреть информацию о волонтерском движении и уведомить оперативный штаб о въезде из-за границы или из другого региона, — объяснила начальник управления информационных технологий «Медицинского информационно-аналитического центра» Валерия Петрова.

Функционал «Виртуальной поликлиники» доступен как для пользователей компьютера, так и для владельцев смартфонов на базе iOS и Android.

Уже в этом году жители Севастополя смогут увидеть в личном кабинете свою прививочную карту, информацию о диспансеризации и медицинских осмотрах, флюорографии, вести календарь приема лекарственных препаратов и оставить оценку врачу после приема. Родителям в помощь будет добавлена медицинская карта ребенка. Кроме того, пациенты получат возможность самостоятельно вносить данные в «Виртуальную поликлинику», например, о результатах визитов к врачам частных клиник.

После внедрения основного функционала будет запущен проект на краудсорсинговой платформе Департамента здравоохранения, где жители города смогут поделиться своими предложениями по улучшению «Виртуальной поликлиники».