Жителей и гостей Симферополя приглашают на бесплатные экскурсии выходного дня

Вниманию жителей и гостей Симферополя: 13 и 14 апреля (в ближайшие субботу и воскресенье) в крымской столице пройдут бесплатные экскурсии.
13 апреля, в 10:00 будет проходить экскурсия «Помни», посвящается памятной дате, освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Экскурсия пройдёт через территорию Старорусского кладбища, где находится захоронение подпольной группы «Сокол», а также состоится экскурсия с посещением Всехсвятского храма и выставки старинных икон.
Тематическая экскурсия проводятся в рамках проекта «Бесплатные экскурсии для гостей и жителей столицы. Маршрут выходного дня» и посвящена 80-летию освобождения Симферополя от фашистских захватчиков 13 апреля 1944 года.
Сбор группы: в 09:50 у арки главных ворот Центрального рынка. Продолжительность – полтора часа.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
14 апреля состоится экскурсия “Прогулка по набережной 60-летия СССР”, которая пройдет от памятника Екатерине 2 до парка им. Ю. Гагарина.
Тематическая экскурсия проводятся в рамках проекта «Инфотуры» и посвящена Дню космонавтики и 80-летию освобождения Симферополя от фашистских захватчиков 13 апреля 1944 года.
Начало: в 10:00.
Сбор группы: в 09:50 у памятник Екатерине II, Центральный парк культуры и отдыха “Екатерининский сад”. Совет: с собой следует взять воду, головные уборы. При наличии — палки для Северной ходьбы. Продолжительность экскурсии — 2 часа.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Количество мест в группе ограничено!
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