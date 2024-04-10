Жителей и гостей Симферополя приглашают на бесплатные экскурсии выходного дня

Вниманию жителей и гостей Симферополя: 13 и 14 апреля (в ближайшие субботу и воскресенье) в крымской столице пройдут бесплатные экскурсии.

13 апреля, в 10:00 будет проходить экскурсия «Помни», посвящается памятной дате, освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Экскурсия пройдёт через территорию Старорусского кладбища, где находится захоронение подпольной группы «Сокол», а также состоится экскурсия с посещением Всехсвятского храма и выставки старинных икон.

Тематическая экскурсия проводятся в рамках проекта «Бесплатные экскурсии для гостей и жителей столицы. Маршрут выходного дня» и посвящена 80-летию освобождения Симферополя от фашистских захватчиков 13 апреля 1944 года.

Сбор группы: в 09:50 у арки главных ворот Центрального рынка. Продолжительность – полтора часа.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

14 апреля состоится экскурсия “Прогулка по набережной 60-летия СССР”, которая пройдет от памятника Екатерине 2 до парка им. Ю. Гагарина.

Тематическая экскурсия проводятся в рамках проекта «Инфотуры» и посвящена Дню космонавтики и 80-летию освобождения Симферополя от фашистских захватчиков 13 апреля 1944 года.

Начало: в 10:00.

Сбор группы: в 09:50 у памятник Екатерине II, Центральный парк культуры и отдыха “Екатерининский сад”. Совет: с собой следует взять воду, головные уборы. При наличии — палки для Северной ходьбы. Продолжительность экскурсии — 2 часа.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Количество мест в группе ограничено!