Жителей Крыма приглашают к участию в VIII Международном туристическом фестивале «ДИВО ЕВРАЗИИ»

Приглашаем организации и предприятия из сферы туризма и культуры (туристско-информационные центры, турфирмы, музеи, средства размещения и общественного питания и др.) принять участие в VIII Международном туристическом фестивале «ДИВО ЕВРАЗИИ» (divo.pw), который в этом году пройдет с 3 по 6 декабря в городе Чебоксары при поддержке Правительства Чувашской Республики.
В 2025 году программа фестиваля существенно расширена и включает в себя целый ряд престижных конкурсных мероприятий:
Международный туристический фестиваль-конкурс видео, фото и анимации.
Международная премия в сфере креативного туризма и инноваций.
Международный конкурс туристических брендов.
Международный конкурс студенческих команд туристических вузов.
Мастер-классы и семинары от известных экспертов.
Очное участие в фестивале бесплатное (без оплаты организационного сбора), что является отличной возможностью для предприятий и организаций региона:
● Повысить уровень и качество знаний в высокотехнологичных направлениях отрасли.
● Получить объективную оценку своих проектов от ведущих экспертов отрасли.
● Установить новые деловые контакты с российскими и зарубежными партнерами (в фестивале дали согласие принять участие представители турбизнеса Беларуси, Индии, Китая, Киргизии, Казахстана, Непала и Узбекистана).
● Поддержать инициативы местного турбизнеса, санаторно-курортного комплекса и образовательных учреждений.
Подробная информация о конкурсах, условиях участия и сроках подачи заявок
представлена на официальном сайте фестиваля: www.divo.pw
«Диво Евразии» — это международный мультиформатный фестиваль, на который участники приезжают не только за хорошей оценкой экспертов, престижными наградами, но и за возможностью обмениваться опытом, учиться лучшим практикам в сфере туризма и креативных индустрий.
