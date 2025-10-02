Жителей Крыма приглашают на военную службу по контракту

Для поступления на военную службу по контракту желающие могут обратиться лично в пункт отбора или военный комиссариат, почтовым отправлением и по телефону. Также подать заявку можно в личном кабинете гражданина на сайте Министерства обороны РФ службапоконтракту.рф или через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на портале Госуслуги.рф.

Военнослужащие при заключении контракта получают единовременные денежные выплаты в размере 400 000 рублей (в соответствии с Указом Президента РФ) и 800 000 рублей (в соответствии с Указом Главы Республики). Региональная выплата полагается гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ на участие в специальной военной операции с 24 сентября по 31 декабря 2025 года.

Кроме того, те, кто заключает контракт в военном комиссариате или пункте отбора на территории Крыма, независимо от прописки, смогут принять решение о получении денежной компенсации в размере 1 млн рублей взамен земельного участка сразу при заключении контракта. Таким образом, общий размер выплаты достигнет 2 млн 200 тыс. рублей.

Также за службу в зоне специальной военной операции ежемесячно будет выплачиваться от 210 тысяч рублей (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет).

Военнослужащим по контракту положены следующие социальные льготы и гарантии: возможность приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему; служебное жилье или компенсация за найм жилья; бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях; страхование жизни здоровья за счет федерального бюджета; право на льготную пенсию после 20 лет службы; статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы. Также участники СВО могут претендовать на кредитные и налоговые каникулы; бюджетные места для обучения детей в вузах; бронирование рабочих мест; бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях; единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов РФ.

По всем вопросам необходимо обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел.: +7 (3652) 66-85-71.

источник: пресс-служба Правительства РК