Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Жителей Крыма приглашают на военную службу по контракту
Новости Республики
Жителей Крыма приглашают на военную службу по контракту

Жителей Крыма приглашают на военную службу по контракту

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:14 02.10.2025

Крымчане могут поступить на военную службу по контракту. Приглашаются кандидаты от 18 лет, годные по состоянию здоровья. При себе необходимо иметь паспорт, автобиографию, военный билет, документы об образовании, при наличии – свидетельства о браке и рождении детей.

Для поступления на военную службу по контракту желающие могут обратиться лично в пункт отбора или военный комиссариат, почтовым отправлением и по телефону. Также подать заявку можно в личном кабинете гражданина на сайте Министерства обороны РФ службапоконтракту.рф или через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на портале Госуслуги.рф.

Военнослужащие при заключении контракта получают единовременные денежные выплаты в размере 400 000 рублей (в соответствии с Указом Президента РФ) и 800 000 рублей (в соответствии с Указом Главы Республики). Региональная выплата полагается гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ на участие в специальной военной операции с 24 сентября по 31 декабря 2025 года.

Кроме того, те, кто заключает контракт в военном комиссариате или пункте отбора на территории Крыма, независимо от прописки, смогут принять решение о получении денежной компенсации в размере 1 млн рублей взамен земельного участка сразу при заключении контракта. Таким образом, общий размер выплаты достигнет 2 млн 200 тыс. рублей.

Узнайте больше:  Индустриальный парк «Феодосия» станет новым импульсом развития промышленности и предпринимательства в Крыму

Также за службу в зоне специальной военной операции ежемесячно будет выплачиваться от 210 тысяч рублей (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет).

Военнослужащим по контракту положены следующие социальные льготы и гарантии: возможность приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему; служебное жилье или компенсация за найм жилья; бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях; страхование жизни здоровья за счет федерального бюджета; право на льготную пенсию после 20 лет службы; статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы. Также участники СВО могут претендовать на кредитные и налоговые каникулы; бюджетные места для обучения детей в вузах; бронирование рабочих мест; бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях; единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов РФ.

По всем вопросам необходимо обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел.: +7 (3652) 66-85-71.

источник: пресс-служба Правительства РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 39

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x