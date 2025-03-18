Жителей Крыма приглашают на занятия Школы для пациентов с псориазом

Напомним, что в рамках Школы для пациентов с псориазом врачи информируют о причинах возникновения заболевания, клинических проявлениях, факторах, провоцирующих рецидив, управлении симптомами, современных методах терапии, направленной на снижение частоты воспалений и предотвращение осложнений, и др.

Предварительная запись на занятия не требуется.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК