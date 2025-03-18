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Жителей Крыма приглашают на занятия Школы для пациентов с псориазом
иллюстрация: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Жителей Крыма приглашают на занятия Школы для пациентов с псориазом

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 16:01 18.03.2025

На базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» продолжаются занятия «Школы для пациентов с псориазом». 19 марта 2025 года в 16:00 по адресу г. Симферополь, ул. А. Невского, д. 25 (актовый зал) состоится очередное занятие. Специалисты расскажут слушателям о профилактике осложнений псориаза, уходе за кожей, правильном использовании гормональной терапии.

Напомним, что в рамках Школы для пациентов с псориазом врачи информируют о причинах возникновения заболевания, клинических проявлениях, факторах, провоцирующих рецидив, управлении симптомами, современных методах терапии, направленной на снижение частоты воспалений и предотвращение осложнений, и др.

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Предварительная запись на занятия не требуется.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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