Жителей Севастополя объединила патриотическая акция "Народ и армия едины!"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:38 18.11.2025

В культурном центре «Бухта Казачья» состоялась VI патриотическая акция «Народ и армия едины!», организованная в поддержку участников специальной военной операции. Со сцены звучали песни и стихотворения, отражающие силу духа, стойкость и мужество народа.

Особое внимание зрителей привлекло выступление участника образовательной программы «Севастополь — город Героев» Виталия Щербины. Он исполнил песню «Севастополь» (автор — Вячеслав Онвард).

Песня о великом городе для меня особенная. Исполнил ее с гордостью и особым трепетом. Сам я родом из небольшого города Новодружеск в ЛНР. Сейчас готовлюсь к следующему этапу с новой песней «Быть воином — жить вечно». Пока это дается непросто, но исполнение я посвящу своим ушедшим товарищам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Виталия Щербину.

Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Севастополь собирает друзей». В 2025 году проект стал победителем конкурса СОНКО и реализуется при поддержке департамента внутренней политики города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

