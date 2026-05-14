Жителей Севастополя предупреждают: мошенники предлагают незаконно обналичить материнский капитал

Злоумышленники предлагают владельцам сертификатов на материнский капитал незаконные способы получения денежных средств на руки.
Схемы мошенников:
- заключение фиктивного договора купли-продажи с родственниками или знакомыми;
- фальшивое участие в строительстве (поддельный договор о покупке земли и начале строительства);
- покупка по завышенной цене непригодного для проживания жилья с целью возврата части денег на руки;
- оформление займа на фиктивное приобретение жилья;
- формирование подложных справок об использовании материнского капитала для обучения детей.
Если гражданин случайно стал соучастником преступления, необходимо написать заявление в полицию, подать иск в суд, а также собрать все доказательства, которые помогут оправдать его в рамках дела (переписки с мошенником, записи телефонных разговоров, письменные согласия и т.д.).
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
