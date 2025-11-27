Жителей Севастополя приглашают на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес»

Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес» направлен на выявление и поддержку социальных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также представителей крупного бизнеса.

Участникам предстоит пройти региональный и федеральный этапы. Итоги конкурса будут подведены в июне 2026 года. Победители получат памятные награды, призы от партнеров, информационную поддержку и дополнительные возможности для развития от оператора конкурса — Государственного университета управления.

Региональный этап пройдет со 2 декабря 2025 года по 10 февраля 2026 года.

Принять участие могут: