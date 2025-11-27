Жителей Севастополя приглашают на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес»

Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес» направлен на выявление и поддержку социальных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также представителей крупного бизнеса.
Участникам предстоит пройти региональный и федеральный этапы. Итоги конкурса будут подведены в июне 2026 года. Победители получат памятные награды, призы от партнеров, информационную поддержку и дополнительные возможности для развития от оператора конкурса — Государственного университета управления.
Региональный этап пройдет со 2 декабря 2025 года по 10 февраля 2026 года.
Принять участие могут:
- субъекты малого и среднего предпринимательства;
- представители крупного бизнеса;
- социально ориентированные НКО.
Номинации конкурса:
- «Устойчивый рост»
- «Работая — помогаю»
- «Доброе содействие»
- «Развитие потенциала»
- «Семейный бизнес»
- «Добрые технологии»
- «Комфорт для жизни»
Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте конкурса и приложить требуемый пакет документов.
Организатор конкурса — Минэкономразвития России, оператор — Государственный университет управления.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: бизнес в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: бизнес в Крыму