Жителей Севастополя приглашают на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Жителей Севастополя приглашают на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:13 27.11.2025

Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес» направлен на выявление и поддержку социальных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также представителей крупного бизнеса.

Участникам предстоит пройти региональный и федеральный этапы. Итоги конкурса будут подведены в июне 2026 года. Победители получат памятные награды, призы от партнеров, информационную поддержку и дополнительные возможности для развития от оператора конкурса — Государственного университета управления.

Региональный этап пройдет со 2 декабря 2025 года по 10 февраля 2026 года.

Принять участие могут:

  • субъекты малого и среднего предпринимательства;
  • представители крупного бизнеса;
  • социально ориентированные НКО.

Номинации конкурса:

  • «Устойчивый рост»
  • «Работая — помогаю»
  • «Доброе содействие»
  • «Развитие потенциала»
  • «Семейный бизнес»
  • «Добрые технологии»
  • «Комфорт для жизни»

Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте конкурса и приложить требуемый пакет документов.

Организатор конкурса — Минэкономразвития России, оператор — Государственный университет управления.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

