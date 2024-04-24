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Жителей Севастополя приглашают принять участие в международной акции «Диктант Победы»

Жителей Севастополя приглашают принять участие в международной акции «Диктант Победы»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:44 24.04.2024

26 апреля в Севастополе состоится ежегодная международная историческая акция «Диктант Победы». Цель акции — умножить и укрепить правдивые знания о событиях Великой Отечественной войны, дать стимул для изучения истории, сохранить историческую память.

Принять участие в Диктанте Победы можно на сайте диктантпобеды.рф.

Через два дня по всей стране пройдёт ежегодная акция «Диктант Победы». За годы существования акция стала не просто общественной инициативой, а массовым просветительским проектом. Это говорит о том, что акция нужна и важна, её широко поддерживают жители нашей страны. Севастопольцы всегда активно участвуют. Диктант Победы напишут школьники и студенты. Для многих это возможность ещё раз проверить знания по истории Великой Отечественной войны, для кого-то — стимул углубиться в изучение исторических фактов, вспомнить истории героев своей семьи. Главная цель подобных мероприятий — сохранить историческую правду о борьбе с нацизмом. Сила нашего народа в знаниях! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

В этом году задания диктанта будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождению Севастополя и Крыма, Белоруссии, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим значимым датам.

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В 2023 году диктант написали около 6 000 севастопольцев. В нынешнем году, по предварительным подсчётам, исторический диктант в Севастополе напишут 17 000 человек.

Напомним, организатором международной исторической акции «Диктант Победы» является партия «Единая Россия». Исторический диктант пишут не только в России, но и за рубежом, и с каждым годом растёт число его участников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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