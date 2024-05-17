Жителей Севастополя приглашают пройти анонимное тестирование на ВИЧ

До 19 мая в мобильной амбулатории на площади Нахимова проходит тестирование в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной ко Дню памяти жертв этого заболевания. Главная задача акции – повышение уровня информированности жителей по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией.

Важность своевременной диагностики ВИЧ-инфекции трудно переоценить, тем более в случае бессимптомно протекающей стадии заболевания. Только раннее выявление вируса может помочь предотвратить полное разрушение иммунной системы больного благодаря лечению, а значит, увеличить его шансы на более продолжительную и комфортную для него жизнь, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врача-эпидемиолога Центра СПИД города Наталью Аркадову.

Тестирование на ВИЧ с использованием экспресс-тестов в мобильной амбулатории, дотестовое и послетестовое консультирование врачей и психологов было доступно сегодня целый день.

Также в течение дня проводилось анкетирование жителей в возрасте 18-60 лет для уточнения уровня информированности о ВИЧ-инфекциии и толерантности к людям, живущим с этим заболеванием. Сегодня тестирование прошли более 150 человек, среди них были и те, кто знал о своём статусе. Своим примером они решили поддержать эту акцию.

Те, кто не успел пройти тестирование сегодня, могут прийти в мобильную амбулаторию на площади Нахимова 18 и 19 мая. Тестирование проводится с 10:00. Также в любой день можно обратиться в севастопольский Центр СПИД по адресу улица Коммунистическая, 40 и пройти тестирование бесплатно. Сделать это можно каждый будний день с 08:00 до 13:00.

Организаторами мероприятий выступили департамент здравоохранения Севастополя, городская инфекционная больница, севастопольский Центр СПИД, автономная некоммерческая организация «Жизнь» и активисты организации «Волонтёры-медики».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя