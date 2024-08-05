Жителей Ялты приглашают на шахматные турниры

Расписание шахматных турниров в Ялте таково:
- 11 августа на стадионе «Авангард» пройдет шахматный турнир, посвященный Дню физкультурника
- 12 августа в 11:00 продолжит тему шахматных соревнований турнир на Кубок главы администрации города Ялта. Он привлечет как опытных игроков, так и новичков.
- 14 августа в 11:00 состоится шахматный турнир на Кубок А.В. Довгия по быстрым шахматам. Это событие придется по душе тем, кто предпочитает игры с ускоренным темпом и стремится развивать свои стратегические и тактические навыки.
Присоединяйтесь к увлекательным соревнованиям и наслаждайтесь игрой в шахматы! Предварительная регистрация участников до 20:00 9 августа по ссылке https://forms.gle/AtwYLpVbPbJQRNmP7.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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