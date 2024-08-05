Жителей Ялты приглашают на шахматные турниры

Присоединяйтесь к увлекательным соревнованиям и наслаждайтесь игрой в шахматы! Предварительная регистрация участников до 20:00 9 августа по ссылке https://forms.gle/AtwYLpVbPbJQRNmP7.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта