Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Жителей Ялты приглашают на шахматные турниры
актуально в республике
Жителей Ялты приглашают на шахматные турниры

Жителей Ялты приглашают на шахматные турниры

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:40 05.08.2024

Расписание шахматных турниров в Ялте таково:

  • 11 августа на стадионе «Авангард» пройдет шахматный турнир, посвященный Дню физкультурника
  • 12 августа в 11:00 продолжит тему шахматных соревнований турнир на Кубок главы администрации города Ялта. Он привлечет как опытных игроков, так и новичков.
  • 14 августа в 11:00 состоится шахматный турнир на Кубок А.В. Довгия по быстрым шахматам. Это событие придется по душе тем, кто предпочитает игры с ускоренным темпом и стремится развивать свои стратегические и тактические навыки.
Узнайте больше:  Симферопольский "Триад-SOAK" стал победителем турнира по пляжному футболу "Меганом-2024"

Присоединяйтесь к увлекательным соревнованиям и наслаждайтесь игрой в шахматы! Предварительная регистрация участников до 20:00 9 августа по ссылке https://forms.gle/AtwYLpVbPbJQRNmP7.

Жителей Ялты приглашают на шахматные турниры

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.