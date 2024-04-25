Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Жителей Ялты приглашают на Всероссийский субботник
актуально в республике
Жителей Ялты приглашают на Всероссийский субботник
фото: пресс-служба администрации Ялты

Жителей Ялты приглашают на Всероссийский субботник

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:07 25.04.2024

Особое внимание будет уделено общественным пространствам, которые в разные годы были благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации.

Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, работы пройдут на территориях Сеченова/Достоевского, в Милютинском парке, общественном парке в Гурзуфе, сквере «Городской сад» в центре Ялты, «Ясной поляне» в Гаспре, мемориальном комплексе «Холм Славы».

Скоро светлый праздник Пасхи и нам очень важно также привести в порядок дороги, ведущие к кладбищам.  Приглашаю всех присоединиться и внести свой вклад в наведении чистоты в нашем городе, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты.

Также Янина Павленко напоминает, что остается всего 5 дней до завершения голосования по выбору территории, которая будет благоустроена в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Тем, кто еще не отдел свой голос,  предлагается сделать выбор по ссылкам.

Узнайте больше:  Крымчане продолжают помогать защищать на передовой авто от камикадзе-дронов

Общественный парк в Гурзуфе (https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/49202)

Сквер «Городской сад» в Ялте (https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47923)

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.