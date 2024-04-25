Жителей Ялты приглашают на Всероссийский субботник

Особое внимание будет уделено общественным пространствам, которые в разные годы были благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации.
Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, работы пройдут на территориях Сеченова/Достоевского, в Милютинском парке, общественном парке в Гурзуфе, сквере «Городской сад» в центре Ялты, «Ясной поляне» в Гаспре, мемориальном комплексе «Холм Славы».
Скоро светлый праздник Пасхи и нам очень важно также привести в порядок дороги, ведущие к кладбищам. Приглашаю всех присоединиться и внести свой вклад в наведении чистоты в нашем городе, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты.
Также Янина Павленко напоминает, что остается всего 5 дней до завершения голосования по выбору территории, которая будет благоустроена в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Тем, кто еще не отдел свой голос, предлагается сделать выбор по ссылкам.
- Парк «Ясная Поляна» в Гаспре (https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47908)
Общественный парк в Гурзуфе (https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/49202)
Сквер «Городской сад» в Ялте (https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47923)
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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