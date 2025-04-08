Жителей Ялты приглашают присоединиться к донорской акции

Донорская акция «Наследники Победы» пройдет в рамках Всероссийской – «Код донора. Защитники Отечества».
В «Центре крови» (ул. Свердлова, 14) ждут всех, кто старше 18 лет и не имеет медицинских противопоказаний, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. С собой нужно взять паспорт гражданина РФ и СНИЛС.
Сохраняя историческую связь и преемственность поколений, доноры-участники акции смогут бесплатно посетить Белую дачу с 16 по 18 апреля по предъявлению справки о донорстве. Ведь из первых объектов, которые посетили советские воины-освободители в Ялте 16 апреля 1944 года, был именно Дом-музей Антона Чехова.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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