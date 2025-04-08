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Жителей Ялты приглашают присоединиться к донорской акции
фото: пресс-служба администрации Ялты

Жителей Ялты приглашают присоединиться к донорской акции

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:57 08.04.2025

Донорская акция «Наследники Победы» пройдет в рамках Всероссийской – «Код донора. Защитники Отечества».

В «Центре крови» (ул. Свердлова, 14) ждут всех, кто старше 18 лет и не имеет медицинских противопоказаний, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. С собой нужно взять паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Сохраняя историческую связь и преемственность поколений, доноры-участники акции смогут бесплатно посетить Белую дачу с 16 по 18 апреля по предъявлению справки о донорстве. Ведь из первых объектов, которые посетили советские воины-освободители в Ялте 16 апреля 1944 года, был именно Дом-музей Антона Чехова.

Узнайте больше:  В донорской акции в Ялте приняли участие почти 300 человек

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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