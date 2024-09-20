Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | Жителей Ялты приглашают пройти социологический опрос на тему «бытовой» коррупции
актуально в республике
Жителей Ялты приглашают пройти социологический опрос на тему «бытовой» коррупции
иллюстрация: .pikist.com

Жителей Ялты приглашают пройти социологический опрос на тему «бытовой» коррупции

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 10:51 20.09.2024

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы региональные органы власти проводят социологический опрос в части «бытовой» коррупции, возникающей при взаимодействии граждан и представителей власти. В опросе могут принять участие граждане РФ от 18 лет и старше.

Заполнение анкеты займёт не более 15 минут. Опрос анонимный, так как не содержит персональных данных. Вся полученная информация строго конфиденциальна и будет использована только в обобщённом виде. Опрос будет доступен с 20 сентября по 28 ноября 2024.

Узнайте больше:  Кофе, зарядка и мысли о зарплате — как жители Симферополя борются с ленью на работе

Пройти опрос можно ЗДЕСЬ👈

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.