Жителей Ялты приглашают пройти социологический опрос на тему «бытовой» коррупции

Заполнение анкеты займёт не более 15 минут. Опрос анонимный, так как не содержит персональных данных. Вся полученная информация строго конфиденциальна и будет использована только в обобщённом виде. Опрос будет доступен с 20 сентября по 28 ноября 2024.

Пройти опрос можно ЗДЕСЬ👈