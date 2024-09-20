Жителей Ялты приглашают пройти социологический опрос на тему «бытовой» коррупции

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы региональные органы власти проводят социологический опрос в части «бытовой» коррупции, возникающей при взаимодействии граждан и представителей власти. В опросе могут принять участие граждане РФ от 18 лет и старше.
Заполнение анкеты займёт не более 15 минут. Опрос анонимный, так как не содержит персональных данных. Вся полученная информация строго конфиденциальна и будет использована только в обобщённом виде. Опрос будет доступен с 20 сентября по 28 ноября 2024.
Пройти опрос можно ЗДЕСЬ👈
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С тегами: люди в Крыму