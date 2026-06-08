Жителей Ялты приглашают зажечь Свечу памяти

22 июня объявлено в России Днём памяти и скорби. В этот день народы России скорбят по своим соотечественникам, которые ценой жизни защитили свою Родину в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Одним из ключевых проектов Дня памяти и скорби является Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти». Ее цель – сохранение исторической памяти о Великой Победе нашего народа.
Принять участие в акции можно онлайн с 10 по 22 июня. Для этого необходимо перейти на сайт акции «Свеча памяти 2026» (деньпамяти.рф/) и на основной странице нажать кнопку «Зажечь свечу», которая тут же отобразится на счетчике. В прошлом году к проекту присоединились более миллиона россиян. Также на сайте можно посмотреть видеоинтервью ветеранов: более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица – фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.
Присоединяйтесь к акции и зажгите свою свечу, чтобы сказать «спасибо» ветеранам!
источник: пресс-служба администрации Ялты
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