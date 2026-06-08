Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | История Крыма | Жителей Ялты приглашают зажечь Свечу памяти
Новости Республики
Жителей Ялты приглашают зажечь Свечу памяти
источник иллюстрации: пресс-служба администрации Ялты

Жителей Ялты приглашают зажечь Свечу памяти

Опубликовал: КрымPRESS в История Крыма 17:50 08.06.2026

22 июня объявлено в России Днём памяти и скорби.  В этот день народы России скорбят по своим соотечественникам, которые ценой жизни защитили свою Родину в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Одним из ключевых проектов Дня памяти и скорби является Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти». Ее цель – сохранение исторической памяти о Великой Победе нашего народа.

Принять участие в акции можно онлайн с 10 по 22 июня. Для этого необходимо перейти на сайт акции «Свеча памяти 2026» (деньпамяти.рф/) и на основной странице нажать кнопку «Зажечь свечу», которая тут же отобразится на счетчике. В прошлом году к проекту присоединились более миллиона россиян. Также на сайте можно посмотреть видеоинтервью ветеранов: более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица – фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.

Присоединяйтесь к акции и зажгите свою свечу, чтобы сказать «спасибо» ветеранам!

источник: пресс-служба администрации Ялты 

Просмотры: 2 119

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.