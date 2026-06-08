Жителей Ялты приглашают зажечь Свечу памяти

Принять участие в акции можно онлайн с 10 по 22 июня. Для этого необходимо перейти на сайт акции «Свеча памяти 2026» (деньпамяти.рф/) и на основной странице нажать кнопку «Зажечь свечу», которая тут же отобразится на счетчике. В прошлом году к проекту присоединились более миллиона россиян. Также на сайте можно посмотреть видеоинтервью ветеранов: более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица – фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.

Присоединяйтесь к акции и зажгите свою свечу, чтобы сказать «спасибо» ветеранам!

источник: пресс-служба администрации Ялты