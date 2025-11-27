Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Животные Крыма | Жителей зооуголка Симферополя готовят к зиме
Новости Республики
Жителей зооуголка Симферополя готовят к зиме
фото: пресс-служба МБУК "Парки столицы"

Жителей зооуголка Симферополя готовят к зиме

Опубликовал: КрымPRESS в Животные Крыма 16:30 27.11.2025

По словам специалистов, эти меры позволят животным комфортно пережить зиму и сохранить здоровье даже в самые суровые дни.

Жителей зооуголка Симферополя готовят к зиме Жителей зооуголка Симферополя готовят к зиме Жителей зооуголка Симферополя готовят к зиме

источник: по информации МБУК “Парки столицы”

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.