Жителей зооуголка Симферополя готовят к зиме

Приближается зима и обитатели зооуголка в Симферополе начинают готовиться к холодному сезону.

Теплолюбивых животных переселили в тёплые зимние вольеры. Привычные к минусовой температуре животные останутся на прежних местах. При этом у них есть постоянный доступ в крытые тёплые домики. В холодное время года им добавят дополнительный слой подстилки. Зимой животным и птицам увеличивают рацион питания, чтобы поддерживать их силы и укреплять иммунитет, ведь на обогрев в холода уходит больше энергии У копытных в рационе увеличивается доля сена, отрубей, овса, им дают больше овощей и фруктов. Хищникам увеличивают порцию мяса, рыбы, творога и яиц, — отмечают в пресс-службе МБУК “Парки столицы”.