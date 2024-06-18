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Жители Белгородской области благодарят за братскую помощь

Жители Белгородской области благодарят Крым за братскую помощь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:57 18.06.2024

Народный фронт и жители Крыма собрали 5 тонн гуманитарного груза для жителей Белгородской области. Молодежное крыло НФ доставило её в Белгородскую область и вместе с Народным фронтом Белгорода привезли прямо в пункты временного размещения Белгородской области.

Дорога в Белгород была очень длинной это 20 часов в пути, что сильно выматывает, но когда ты приезжаешь на место передаёшь эту гуманитарную помощь детям, женщинам, пожилым людям и видишь их искреннюю благодарность и большое удивление что эта помощь им приехала из Крыма, то ты заряжаешься позитивной энергией и хочется делать ещё больше для нашей общей Победы!, — рассказал координатор Молодёжного крыла НФ в Крыму Александр Карданов.

Самая необходимая поддержка — бытовая химия, личные средства, продуктовые наборы, почти 5 тонн помощи собраны крымчанам в пункты временного размещения. Помощь собрана как для жителей Белгородской области, пострадавших во время украинских обстрелов и беженцев с Харьковской области.

Крымчане как никто другой понимают, что такое регулярные атаки врага. Мы полгода живем в пункте временного размещения, мы каждый месяц собираемся домой, и никто не знает, какая будет обстановка и получится ли вернутся. А, каждый утро начинаем с того, что следим, сколько было прилетов и все ли хорошо в Белгородской области и в Крыму. Спасибо Крыму за сострадание, понимание и поддержку. За крымчан мы болеем всей душой, большой привет, — поблагодарили местные жители.

Жители Белгородской области благодарят Крым за братскую помощь

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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С тегами: Крым и Россия

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