Жители Белогорска во временное пользование могут получить кислородные концентраторы

По словам председателя местной религиозной общины Аблякима Азизова, предприниматели Белогорского района вышли с предложением приобрести и передать для нуждающихся кислородные концентраторы. В настоящее время концентраторы находятся в центральной мечети Белогорска.
Ситуация сложная, люди болеют семьями, как известно, вирус вызывает кислородную недостаточность. Наши предприниматели и местная община пытаются оказать помощь нуждающимся больным, — цитирует пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма Аблякима Азизова.
Кислородные концентраторы выдаются во временное пользование при острой необходимости.
- Обращаться по адресу: г. Белогорск, ул. Луначарского, 16, центральная мечеть им. Рефата Велиуллы.
- Контактный телефон: +7978 215 2451 Абляким Азизов.
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