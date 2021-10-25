Жители Белогорска во временное пользование могут получить кислородные концентраторы

По словам председателя местной религиозной общины Аблякима Азизова, предприниматели Белогорского района вышли с предложением приобрести и передать для нуждающихся кислородные концентраторы. В настоящее время концентраторы находятся в центральной мечети Белогорска.

Ситуация сложная, люди болеют семьями, как известно, вирус вызывает кислородную недостаточность. Наши предприниматели и местная община пытаются оказать помощь нуждающимся больным, — цитирует пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма Аблякима Азизова.

Кислородные концентраторы выдаются во временное пользование при острой необходимости.

Обращаться по адресу: г. Белогорск, ул. Луначарского, 16, центральная мечеть им. Рефата Велиуллы.

Контактный телефон: +7978 215 2451 Абляким Азизов.