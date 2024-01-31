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Жители благоустроенных дворов в Феодосии просят довести работы до логического завершения
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Жители благоустроенных дворов в Феодосии просят довести работы до логического завершения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:47 31.01.2024

Жители трех благоустроенных в 2023 году дворов в городе Феодосия просят доделать предусмотренные и найти возможность сделать непредусмотренные, но необходимые после благоустройства работы. Вопросы состояния новых дворов люди подняли в ходе выезда Народного фронта.

В Феодосии жители многоквартирных домов на протяжении долгих лет ждут очереди на благоустройство своих дворов. В 2023 работы прошли во 3 дворах: Приморский, улица Гагарина 13, Симферопольское шоссе 47, улица Чехова 15. Выделили на это 38,5 миллионов рублей. В ремонт входили площадки, бордюры, территория при дворе, клумбы и скамейки

Несмотря на задержки работ, их все-таки удалось завершить еще в 2023. Люди поблагодарили властей и подрядчика за преображение дворовых территорий. Но просят довести все моменты до логического завершения.

На самом деле моменты стандартные, которые чаще всего и возникали в ходе работы в Крыму последние годы: не был предусмотрен завоз и отсыпка грунта, не убрана часть строительного мусора, новое освещение смонтировано, но не везде подключено и работает, некоторые песочницы пока без песка, — делится член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук.

Люди ждут, что все недоработки и связанные с благоустройством проблемы разрешаться и не будут омрачать дорогостоящие работы. Народный фронт призывает власти города усилить эту работу.

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источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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