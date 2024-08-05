Жители Евпатории получили земельные участки

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев вручил 22 жителям города, относящимся к льготной категории граждан, постановления на предоставление в собственность земельных участков в Новоозерном. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».
По его словам, 16 участков получили жители города, у которых в собственности менее 10 квадратных метров жилья, 3 участка выдали многодетным семьям, 2 – семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, 1 участок получил евпаториец из числа репрессированных.
Продолжаем активную работу в этом направлении. Уверен, что у наших поселков огромный туристический потенциал. Побережье Западного Крыма – прекрасное место для жизни и отдыха, – подчеркнул глава администрации и поздравил горожан с долгожданным получением земельных участков.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: земля в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: земля в Крыму