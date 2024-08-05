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Жители Евпатории получили земельные участки

Жители Евпатории получили земельные участки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:00 05.08.2024

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев вручил 22 жителям города, относящимся к льготной категории граждан, постановления на предоставление в собственность земельных участков в Новоозерном. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, 16 участков получили жители города, у которых в собственности менее 10 квадратных метров жилья, 3 участка выдали многодетным семьям, 2 – семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, 1 участок получил евпаториец из числа репрессированных.

Продолжаем активную работу в этом направлении. Уверен, что у наших поселков огромный туристический потенциал. Побережье Западного Крыма – прекрасное место для жизни и отдыха, – подчеркнул глава администрации и поздравил горожан с долгожданным получением земельных участков.

Жители Евпатории получили земельные участки Жители Евпатории получили земельные участки Жители Евпатории получили земельные участки

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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