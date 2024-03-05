Жители Феодосии осудили за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ

Феодосийским городским судом Республики Крым вынесен приговор 49-летнему местному жителю за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.

Судом установлено, что осенью 2022г., подсудимый, находясь в подвальном помещении одного из многоквартирных домов по ул. Железнодорожная в пгт. Приморский г. Феодосии Республики Крым, самостоятельно, незаконно изготовил взрывчатое вещество – дымный порох метательного действия, массой не менее 72 грамма, которое в дальнейшем незаконно хранил без цели сбыта в полимерной ёмкости в указанном подвальном помещении до мая 2023г.

В ходе проведения мероприятий по техническому обслуживанию подвального помещения сотрудниками управляющей компании данное взрывчатое вещество было обнаружено.

Впоследствии взрывчатое вещество было изъято сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал в полном объеме.

При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

С учетом обстоятельств дела, суд назначил мужчине наказание в виде 4 (четырёх) лет и 3 (трёх) месяцев лишения свободы, без штрафа, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.