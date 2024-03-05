Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | Жители Феодосии осудили за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ
актуально в республике
Жители Феодосии осудили за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ
Фото: evrensel.net

Жители Феодосии осудили за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 20:25 05.03.2024

Феодосийским городским судом Республики Крым вынесен приговор 49-летнему местному жителю за незаконное изготовление и хранение  взрывчатых веществ.

Судом установлено, что осенью 2022г., подсудимый, находясь в подвальном помещении одного из многоквартирных домов по ул. Железнодорожная в пгт. Приморский г. Феодосии Республики Крым, самостоятельно, незаконно изготовил взрывчатое вещество – дымный порох метательного действия, массой не менее 72 грамма, которое в дальнейшем незаконно хранил без цели сбыта в полимерной ёмкости в указанном подвальном помещении до мая 2023г.

В ходе проведения мероприятий по техническому обслуживанию подвального помещения сотрудниками управляющей компании  данное взрывчатое вещество было обнаружено.

Узнайте больше:  В Керчи за сбыт амфетамина местный житель отправится в колонию на 11 лет

Впоследствии взрывчатое вещество было изъято сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал в полном объеме.

При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

С учетом обстоятельств дела, суд назначил мужчине наказание в виде 4 (четырёх) лет и 3 (трёх) месяцев лишения свободы, без штрафа, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Просмотры: 2 112

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды Крыма

Комментарии для сайта Cackle
суды Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.