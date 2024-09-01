Отличный пример общественного самоуправления и соседской дружбы. Во время одного из моих посещений Гаспры жители дома №3 на улице Горького просили помочь им обустроить парковку – у многоэтажки маленькая придомовая и узкие междворовые проезды. Для создания необходимого пространства предоставили им в пользование прилегающий участок, что возможно благодаря 1300-му Постановлению Правительства РФ – оно даёт возможность гражданам благоустроить муниципальную землю для общественных нужд, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По её словам, люди своими силами расчистили и выровняли косогор, завезли грунт, скоро начнутся бетонные работы. Она также поблагодарила гаспринцев за активность и призвала всех брать с них пример — руководство города всегда поддержит добрые начинания.

Над созданием парковки трудятся целые семьи, в том числе активно работают местные подростки. А сплотила людей жительница дома – член Общественного совета Ялты Светлана Маркова.

Я здесь и прораб, и мелиоратор, и главный садовник. Ранее вместе с соседями обустроили перед домом зелёный уголок, полюбоваться которым приходят люди со всего посёлка, есть и планы на будущее, — отмечает Светлана Маркова.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта