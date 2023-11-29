Жители и предприниматели Севастополя, пострадавшие от непогоды, могут подать заявления о компенсации ущерба

С 27 ноября в Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с последствиями шторма. По поручению губернатора Михаила Развожаева ведëтся приëм заявлений на компенсацию ущерба от непогоды. Заместитель губернатора Александр Кулагин и заместитель директора департамента экономического развития Алексей Попов рассказали, как жители города и предприниматели могут подать заявления.

Есть постановление Правительства Севастополя, которое определяет порядок оперативной компенсации ущерба людям, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации. Есть два глобальных направления, в связи с чем такие компенсации выплачиваются: первое – это утрата возможности проживания на период более суток в силу ряда обстоятельств, второе оперативное направление компенсации – тем людям, которые утратили имущество первой необходимости, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Александра Кулагина.

В перечень имущества первой необходимости, в соответствии с постановлением Правительства РФ, входят предметы для хранения и приготовления пищи, предметы мебели для сна, предметы средств информирования граждан — телевизор или радио, предметы средств водоснабжения и отопления.

Для получения такой компенсации пострадавшие могут подать заявление пятью возможными способами:

через портал госуслуг (уже принято более 100 таких заявлений);

через МФЦ;

через учреждения соцзащиты по району проживания (работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, все контактные данные размещены на сайте департамента труда и социальной защиты населения;

в администрации муниципалитета;

направив по почте соответствующее заявление в адрес департамента труда и соцзащиты.

После поступления заявлений в короткий срок комиссии, формируемые муниципальными образованиями, выйдут по адресам, сделают обследование, составят акты.

Что касается повреждений домов, губернатор поставил задачу проработать с Правительством РФ порядок компенсации такого ущерба. Будет собираться эта информация, муниципальные комиссии соберут её по каждому пострадавшему жилому дому», – подчеркнул Александр Кулагин.

В результате стихии понесли определённые убытки и предприниматели, особенно те, кто находится в прибрежной зоне.

Первый этап сейчас – анализ и оценка предварительного размера ущерба. Для этого с сегодняшнего дня на сайте Правительства Севастополя по адресу создана специальная страница, на которой до 18:00 1 декабря можно подать уведомление о предварительной сумме ущерба, заполнив акт фиксации ущерба. Подать заявку со стороны юридического лица может только директор. Предприниматели и самозанятые граждане подают уведомления от своего имени, – отмечает заместитель директора департамента экономического развития Алексей Попов.

В акте необходимо описать, где располагается объект, подробно расписать что было повреждено или утрачено, сделать общий предварительный расчёт ущерба. Шаблон и пример заполнения также размещены на этой странице.

Второй важный момент – это произвести фотофиксацию, и чем подробнее она будет произведена, тем в данной ситуации лучше. Фотографии снаружи помещений и внутри, утраченное оборудование, пострадавший товар. На сайте можно будет зарегистрироваться через Госуслуги, подать скан или фото акта и приложить фотоматериалы. Мы сможем понять, какой ущерб понёс бизнес, чтобы предпринимать следующие шаги», – подчеркнул Алексей Попов.

Он также отметил, что по вопросам предпринимателей работает горячая линия центра «Мой бизнес»: +7 (8692) 22-92-92.