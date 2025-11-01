Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Праздники в Крыму | Жители Крыма будут отдыхать на следующей неделе 4 дня
Новости Республики
Жители Крыма будут отдыхать на следующей неделе 4 дня
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Жители Крыма будут отдыхать на следующей неделе 4 дня

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 11:19 01.11.2025

В начале ноября крымчан и всех россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Соответствующее решение ранее приняло правительство РФ.

Так, помимо воскресенья 2 ноября, жители полуострова смогут отдохнуть еще два дня подряд – 3 и 4 ноября (понедельник и вторник). Это произойдет за счет переноса отдыха с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

5, 6 и 7 ноября будут рабочими днями, затем снова наступят выходные: суббота 8 ноября и воскресенье 9 ноября.

Самая короткая рабочая неделя крымчан и всех россиян ожидает в самом конце года. Она будет состоять всего из двух рабочих дней – 29 и 30 декабря (понедельник и вторник). Праздничные новогодние и рождественские выходные будут продолжаться 12 дней – с 31 декабря по 11 января.

Согласно ранее утвержденному кабмином производственному календарю, в 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников).

источник: РИА Новости Крым 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x