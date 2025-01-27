Жители Крыма любят ходить в отпуск в июле

Каждый третий житель Крыма назвал июль лучшим месяцем для отпуска. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные жители из Крыма.

Жители Крыма рассказали, какой месяц считают идеальным для отпуска: 32% респондентов назвали июль. В этом году идти отпуск в июле выгодно: размер отпускных будет максимален. Каждый пятый (21%) предпочитает август, 13% — сентябрь, 8% — июнь, а май и октябрь — по 6% опрошенных. Наименее популярный месяц для отпуска у жителей Крыма — март (менее 1% респондентов). Женщины и мужчины во многом схожи в своих предпочтениях, тем не менее, в начале лета (в июне) в отпуск хотели бы пойти чуть больше представительниц прекрасного пола (10% против 7% мужчин), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Чаще остальных выбирают июнь для отдыха жители Крыма в возрасте от 35 до 45 лет (10%). Июль — самый популярный отпускной месяц у жителей Крыма, в это время чаще предпочитают отдыхать горожане в возрасте до 35 лет (32%). Август идеален для тех, кому более 45 лет (29%).

Отдых в бархатный сезон чаще выбирают жители Крыма с высоким доходом — отпуск в сентябре любит каждый пятый из тех, кто получает более 100 тыс. руб. (20%), тогда как, к примеру, среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб. таких только 6%.

Какими соображениями руководствуются экономически активные горожане, планируя отпуска? Каждый четвертый житель Крыма (25%), в первую очередь, учитывает потребности и возможности членов семьи, для 15% важно наличие хорошей погоды в отпускные месяцы, для 11% — относительно невысокая загруженность на работе, каждый десятый руководствуется только личными предпочтениями, 9% берет отпуск в те даты, когда доступны билеты, цены на них ниже и имеются свободные места в гостиницах.

Время проведения: 22-24 января 2025 года

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