Жители Крыма могут принять участие в новом сезоне премии «Россия – страна возможностей»

Премия «Россия – страна возможностей» была учреждена по поручению Президента Российской Федерации для поддержки инициативных граждан. В первом сезоне заявки на участие подали более 33 000 человек из 89 регионов России и 27 стран мира. Финалистами стали 100 человек из 37 регионов.
От региона в первом сезоне Премии президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие 337 жителей региона, один из которых вошел в число финалистов.
В 2025 году Республика Крым может стать участником новой спецноминации Премии «Регион возможностей». Обладателями Премии станут субъекты, системно и качественно создающие условия для развития граждан и их инициатив. Также будет учитываться количество участников из региона и уровень вовлеченности в проекты президентской платформы.
В новом сезоне отбор участников проходит по 10 номинациям:
- Служение и созидание – для тех, кто помогает молодым талантам раскрыться и развиваться.
- Наука и технологии – для тех, кто открывает новые горизонты знаний и инноваций.
- Экология – для тех, кто бережет природу и формирует устойчивое будущее.
- Спорт и уличная культура – для популяризаторов здорового образа жизни и создателей спортивной среды.
- Добрые дела – для тех, кто помогает другим и делает доступнее различные сферы общества.
- Предпринимательство – для создателей бизнес-инициатив, влияющих на развитие страны.
- Культура – для тех, кто сохраняет культурное наследие и вдохновляет творчеством.
- Медиа – для тех, кто формирует общественное мнение и доносит важные смыслы.
- Образование – для авторов новых подходов, технологий и проектов, меняющих жизнь людей.
- Возможности для СВОих – для тех, кто помогает участникам СВО возвращаться к активной социальной жизни и реализовывать себя.
Заявку на участие в премии сможет подать любой гражданин России от 18 лет до 16 октября 2025 года на официальном сайте проекта.
По информации Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия