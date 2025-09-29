Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Жители Крыма могут принять участие в новом сезоне премии «Россия – страна возможностей»
Новости Республики
Жители Крыма могут принять участие в новом сезоне премии «Россия – страна возможностей»

Жители Крыма могут принять участие в новом сезоне премии «Россия – страна возможностей»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:54 29.09.2025

Крымчане могут принять участие в новом сезоне премии «Россия – страна возможностей». Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других. Во втором сезоне введена новая масштабная номинация, где за победу смогут побороться регионы, формирующие среду для роста талантов, поддержки инноваций и раскрытия потенциала своих жителей.

Премия «Россия – страна возможностей» была учреждена по поручению Президента Российской Федерации для поддержки инициативных граждан. В первом сезоне заявки на участие подали более 33 000 человек из 89 регионов России и 27 стран мира. Финалистами стали 100 человек из 37 регионов.

От региона в первом сезоне Премии президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие 337 жителей региона, один из которых вошел в число финалистов.

В 2025 году Республика Крым может стать участником новой спецноминации Премии «Регион возможностей». Обладателями Премии станут субъекты, системно и качественно создающие условия для развития граждан и их инициатив. Также будет учитываться количество участников из региона и уровень вовлеченности в проекты президентской платформы.

В новом сезоне отбор участников проходит по 10 номинациям:

  • Служение и созидание – для тех, кто помогает молодым талантам раскрыться и развиваться.
  • Наука и технологии – для тех, кто открывает новые горизонты знаний и инноваций.
  • Экология – для тех, кто бережет природу и формирует устойчивое будущее.
  • Спорт и уличная культура – для популяризаторов здорового образа жизни и создателей спортивной среды.
  • Добрые дела – для тех, кто помогает другим и делает доступнее различные сферы общества.
  • Предпринимательство – для создателей бизнес-инициатив, влияющих на развитие страны.
  • Культура – для тех, кто сохраняет культурное наследие и вдохновляет творчеством.
  • Медиа – для тех, кто формирует общественное мнение и доносит важные смыслы.
  • Образование – для авторов новых подходов, технологий и проектов, меняющих жизнь людей.
  • Возможности для СВОих – для тех, кто помогает участникам СВО возвращаться к активной социальной жизни и реализовывать себя.
Узнайте больше:  Жительница Севастополя задержана за попытку отравить бойцов СВО

Заявку на участие в премии сможет подать любой гражданин России от 18 лет до 16 октября 2025 года на официальном сайте проекта.

По информации Президентской платформы «Россия – страна возможностей» 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x