Жители Крыма могут принять участие в новом сезоне премии «Россия – страна возможностей»

Премия «Россия – страна возможностей» была учреждена по поручению Президента Российской Федерации для поддержки инициативных граждан. В первом сезоне заявки на участие подали более 33 000 человек из 89 регионов России и 27 стран мира. Финалистами стали 100 человек из 37 регионов.

От региона в первом сезоне Премии президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие 337 жителей региона, один из которых вошел в число финалистов.

В 2025 году Республика Крым может стать участником новой спецноминации Премии «Регион возможностей». Обладателями Премии станут субъекты, системно и качественно создающие условия для развития граждан и их инициатив. Также будет учитываться количество участников из региона и уровень вовлеченности в проекты президентской платформы.

В новом сезоне отбор участников проходит по 10 номинациям: