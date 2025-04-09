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Жители Крыма могут принять участие в просветительском проекте "Крепкая семья - основа государства"
фото: пресс-службы Российского общества «Знание»

Жители Крыма могут принять участие в просветительском проекте «Крепкая семья — основа государства»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:44 09.04.2025

Проект «Крепкая семья — основа государства», получивший грант Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, реализуется Обществом «Знание». Так, в течение 2025 года лекторы Общества «Знание» в формате лекций, тренингов и мастер-классов будут знакомить родителей Крыма с различными аспектами семейной жизни, делиться практическими знаниями и рекомендациями по выстраиванию крепких, доверительных семейных отношений. Просветительские встречи с родителями пройдут в каждом муниципальном образовании, обеспечивая доступность информации для всех желающих.

Первые мероприятия просветительского проекта «Крепкая семья – основа государства» прошли в Ялте на площадке гуманитарно-педагогической академии КФУ им. В.И. Вернадского. Заведующая кафедрой педагогики КФУ им. В.И. Вернадского Мария Скоробогатова совместно с аудиторией рассмотрели типы и функции семьи, подчеркивающие ее важность как социального института. На лекции методиста «Информационно — методического центра» Ирины Самойленко были рассмотрены психологические особенности семьи, в которой есть дети-инвалиды, проанализированы различные стили воспитания и их влияние на развитие и адаптацию ребенка, а также поговорили о формировании позиции родителей.

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По словам директора Общества «Знание» в Крыму Натальи Кармазиной, мероприятия в рамках проекта выступают дополнительной площадкой для обмена знаниями, опытом и взаимной поддержки. Итогом реализации проекта станет издание просветительской настольной книги «Крепкая семья – основа государства», которая будет включать темы построения здоровых долгосрочных отношений, разрешения конфликтов, межличностного общения, воспитания детей.

Мероприятие прошло при поддержке администрации города Ялты и регионального координатора федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

источник: по информации пресс-службы Российского общества «Знание»

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