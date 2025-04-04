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Жители Крыма могут проверить бесплатно точность показаний бытовых тонометров
иллюстрация: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Жители Крыма могут проверить бесплатно точность показаний бытовых тонометров

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:20 04.04.2025

В период с 4 по 7 апреля 2025 года, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и подведомственные ему организации в очередной раз проводят Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!» по всей стране, приуроченную к Всемирному дню здоровья.

Специалисты ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым» приглашают жителей бесплатно проверить точность показаний бытовых тонометров.

Акция будет проходить по адресам:

  • 4-5 апреля с 10:00 до 16:00 — г. Керчь, ул.Сергея Борзенко 40;
  • 5-6 апреля с 10:00 до 16:00 — г. Симферополь, ул. имени газеты «Крымская правда», 61;
  • 6-7 апреля с 10:00 до 16:00 — г. Евпатория, ул. Некрасова, 110.
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В г. Симферополь 5-6 апреля с 10:00 до 15:30 от остановки общественного транспорта «Парк им. Т.Г. Шевченко» (территория АЗС «Мустанг») каждые 30 минут будет осуществляться подвоз маломобильных групп граждан.

Телефон для справок +7(978) 905-06-82.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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