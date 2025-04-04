Жители Крыма могут проверить бесплатно точность показаний бытовых тонометров

Специалисты ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым» приглашают жителей бесплатно проверить точность показаний бытовых тонометров.

Акция будет проходить по адресам:

4-5 апреля с 10:00 до 16:00 — г. Керчь, ул.Сергея Борзенко 40;

5-6 апреля с 10:00 до 16:00 — г. Симферополь, ул. имени газеты «Крымская правда», 61;

6-7 апреля с 10:00 до 16:00 — г. Евпатория, ул. Некрасова, 110.

В г. Симферополь 5-6 апреля с 10:00 до 15:30 от остановки общественного транспорта «Парк им. Т.Г. Шевченко» (территория АЗС «Мустанг») каждые 30 минут будет осуществляться подвоз маломобильных групп граждан.

Телефон для справок +7(978) 905-06-82.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК