Жители Крыма могут проверить бесплатно точность показаний бытовых тонометров

Специалисты ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым» приглашают жителей бесплатно проверить точность показаний бытовых тонометров.
Акция будет проходить по адресам:
- 4-5 апреля с 10:00 до 16:00 — г. Керчь, ул.Сергея Борзенко 40;
- 5-6 апреля с 10:00 до 16:00 — г. Симферополь, ул. имени газеты «Крымская правда», 61;
- 6-7 апреля с 10:00 до 16:00 — г. Евпатория, ул. Некрасова, 110.
В г. Симферополь 5-6 апреля с 10:00 до 15:30 от остановки общественного транспорта «Парк им. Т.Г. Шевченко» (территория АЗС «Мустанг») каждые 30 минут будет осуществляться подвоз маломобильных групп граждан.
Телефон для справок +7(978) 905-06-82.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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С тегами: здравоохранение Крыма