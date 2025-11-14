Прямо сейчас:
Жители Крыма могут выбрать лучшие проекты России в сфере донорства и поддержать службу крови региона

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:13 14.11.2025

На официальном сайте XVII Форума Службы крови стартовало онлайн-голосование за проекты Всероссийского конкурса профессионального мастерства в рамках государственной Программы развития добровольного безвозмездного донорства крови и ее компонентов.

Конкурс организован Федеральным медико-биологическим агентством России с целью поощрения лучших практик, достижений в рамках работы с донорским контингентом, а также мотивации специалистов учреждений Службы крови и демонстрации передового опыта федеральных и региональных учреждений Службы крови.

Номинации конкурса в 2025 году: «Регион – лидер донорского движения», «Флагман Инноваций», «Забота о доноре», «Донорский вектор», «Голос донорства», «Команда добра», «Пульс профессии» (включая врачей-трансфузиологов, медицинских сестер, лаборантов и специалистов по связям с общественностью).

Каждый желающий может зайти на сайт и отдать свой голос за понравившиеся проекты до 23 ноября. Служба крови Крыма представлена на конкурсе тремя проектами в двух номинациях. Это – «Голос донорства» (https://forum2025.yadonor.ru/nominations/golos-donorstva/), проект называется «Каждый читатель – чей-то шанс на жизнь».

В номинации «Пульс профессии» (https://forum2025.yadonor.ru/nominations/puls-professii/) с коллегами состязаются врач-трансфузиолог и Мария Скорик и специалист по связям с общественностью Алексей Гриценко.

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится в Москве в рамках XVII Всероссийского форума Службы крови.

