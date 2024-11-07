Жители Крыма могут задать вопрос о будущем России

На площадке Национального центра «Россия» обсудят достижение национальных целей развития. К участию приглашены Заместители Председателя Правительства России, курирующие достижение национальных целей развития, профильные министры, главы регионов, представители бизнеса, общественных движений и ассоциаций.

По словам генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Натальи Виртуозовой, отмечается интерес к открытому диалогу общества и власти. Серия встреч с представителями Правительства и министерств – это возможность открыто задать вопрос о том, что волнует каждого.

Встречи будут мультиформатными: вопросы можно будет задать как через портал, колл-центр или по видеосвязи. Транслировать их планируется на сайте и в социальных сетях Национального центра.