Жители Крыма могут задать вопрос о будущем России

Национальный центр «Россия» открыл на своем сайте раздел, где можно задать вопрос о будущем страны. Ответы прозвучат в серии открытых диалогов: «100 вопросов о будущем России», которые стартуют уже в ноябре 2024 года.
На площадке Национального центра «Россия» обсудят достижение национальных целей развития. К участию приглашены Заместители Председателя Правительства России, курирующие достижение национальных целей развития, профильные министры, главы регионов, представители бизнеса, общественных движений и ассоциаций.
По словам генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Натальи Виртуозовой, отмечается интерес к открытому диалогу общества и власти. Серия встреч с представителями Правительства и министерств – это возможность открыто задать вопрос о том, что волнует каждого.
Встречи будут мультиформатными: вопросы можно будет задать как через портал, колл-центр или по видеосвязи. Транслировать их планируется на сайте и в социальных сетях Национального центра.
На площадке Национального центра «Россия» создается уникальное пространство для открытого диалога, что имеет огромное значение для жителей нашего региона. У крымчан теперь есть возможность напрямую взаимодействовать с представителями Правительства Российской Федерации. Это открывает новые горизонты для обсуждения актуальных тем, таких как социальное обеспечение, образование, здравоохранение и развитие инфраструктуры. Открытый диалог может стать основой для совместного поиска решений, которые помогут справиться с вызовами, стоящими перед республикой, — отмечает заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Национальные цели развития – это показатели, которых должна достичь Россия к 2030 году и в период до 2036 года, они определены указом Президента России Владимира Путина.
источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК
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