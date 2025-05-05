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Жители Крыма назвали самые скучные профессии
фото: pikist.com

Жители Крыма назвали самые скучные профессии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:34 05.05.2025

В рейтинге самых скучных профессий лидируют охранник, бухгалтер и сторож, а 15% уверены, что скучных профессий не бывает. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.ъ

Самая скучная профессия, по мнению жителей Крыма, — охранник: так считают 16% опрошенных. На втором месте — бухгалтер (8%). Третье место занимает сторож (7%). 5% считают, что чаще всего скучают на работе продавцы. 4% считают максимально неинтересной работу вахтера. Еще 4% уверены, что тоску вызывает любая офисная деятельность. По 2% считают унылым труд библиотекарей, дворников и архивариусов. Среди других скучных профессий жители Крыма назвали гардеробщиков, депутатов, лифтеров, методологов, операторов конвейеров, переводчиков, программистов, фасовщиков и проч.

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5% респондентов уверены, что любая работа скучна, если она не любима. В то же время 15% утверждают, что скучных профессий не бывает.

Мужчины чаще называли унылой охранную деятельность и офисный труд, а женщины — профессии бухгалтера и продавца. В целом же жительницы Крыма чаще утверждали, что скучных профессий не существует (20% против 10% среди мужчин).

Время проведения: 21-28 апреля 2025 года

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