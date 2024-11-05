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Жители Крыма оценили трудности поиска работы
иллюстрация: pikist.com

Жители Крыма оценили трудности поиска работы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:15 05.11.2024

В опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Ситуация с дефицитом кадров с нами надолго: сложности трудоустройства среднестатистический житель Крыма оценил на 6,3 балла из 10.

Судя по средним оценкам, проще всего искать работу в возрасте от 30 до 32 лет включительно (средняя оценка — 4,7 балла), сложнее всего — после 60 лет (7,8 балла). Впрочем, есть гендерные отличия. Так, мужчины с наименьшими трудностями, по их личным оценкам, сталкиваются в возрасте 27—29 лет (4,1 балла), а женщины — в 33—35 лет (4,6 балла). Самая высокая средняя оценка — у мужчин старше 60 лет (7,8 балла), у женщин — в 54—56 лет (7,7 балла).

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Время проведения: 15 октября — 1 ноября 2024 года.

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